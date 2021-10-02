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В России выявили 25 219 новых случаев коронавируса за сутки

Илья Ашуров

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 25 219 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в России выявили 25 219 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом в субботу, 2 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 8,5 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

В России выявили 25 219 новых случаев коронавируса за суткиФото: Оперштаб

За последние сутки в стране также зафиксировали 886 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 за сутки в РФ полностью поправились 17 852 пациента.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице выявили 4032 случая заболевания. На втором месте по данному показателю Санкт-Петербург — 2494 новых случаев, на третьем — Московская область с 1483 случаями заболевания.

В России выявили 25 219 новых случаев коронавируса за суткиФото: Оперштаб

В пятницу, 1 октября, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране не планируют вводить локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в России набирает обороты, субъектам придется реагировать, однако на государственном уровне решений по введению дополнительных ограничительных мер пока нет.

Оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции в России уже получили более 40 миллионов граждан. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он также добавил, что в настоящее время в стране насчитывается более 45 миллионов человек, которые привились первым компонентом вакцины.

В России на сегодняшний день зарегистрированы пять вакцин от коронавируса. Помимо «Спутника V», это «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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