Захарова призвала к соблюдению прав журналистов в Белоруссии

Фото: МИД РФ

Белорусская «Комсомольская правда» — это филиал российского издания в Белоруссии, МИД РФ надеется, что права журналистов в стране будут соблюдаться. Об этом в субботу, 2 октября, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «КП», — передает ее слова РИА Новости.

Захарова отметила, что ведомство исходит из соблюдения прав журналистов в стране в соответствии с международными нормами.

До этого Союз журналистов России (СЖР) призвал освободить задержанного работника «КП». Ему не предъявлены обвинения в терроризме или другой преступной деятельности, а задерживать за журналистскую работу его не имеют права.

О задержании журналиста издания «Комсомольская правда» Геннадия Можейко стало известно 2 октября. Он находится в следственном изоляторе Окрестино в Минске. Его мать последний раз общалась с сыном днем 30 сентября. В тот момент он находился в гостинице в Москве.

В ночь с 1 на 2 октября ей позвонили и сообщили, что ее сын задержан и находится в следственном изоляторе на Окрестина. Больше никакой информации о судьбе сына она не получала.

Утром 2 октября главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин заявил, что редакция российского издания «Комсомольская правда» почти сутки не может связаться со своим журналистом Можейко в Минске. По его словам, журналист перестал выходить на связь с 16:00 пятницы, 1 октября.

Геннадий Можейко является сотрудником издания «Комсомольская правда в Белоруссии». Ранее он написал статью о мужчине, который 28 сентября застрелил сотрудника КГБ. После этой публикации в Белоруссии заблокировали сайт «КП». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «категорически не согласны» с этим решением.