Москвичам объяснили, как пережить надвигающуюся «барическую гору»

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В ближайшие дни в столичном регионе ожидается резкое повышение атмосферного давления — так называемая барическая гора. У метеозависимых людей могут возникнуть спазмы в разных участках тела и проблемы с сосудами. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредила врач-терапевт Лариса Алексеева.

По ее словам, люди, чье состояние зависит от метеоусловий, чувствуют себя комфортно, когда атмосферное давление не превышает 760 миллиметров ртутного столба.

— До этой цифры еще терпимо. А вот если показатели превышают 760, состояние человека резко ухудшается. На такие скачки могут реагировать даже здоровые люди — что уж говорить о тех, кто имеет хронические болезни сосудов или кардиологические проблемы, — сказала врач.

Дискомфорт в ближайшие дни грозит людям, страдающим от внутричерепного давления и глаукомы. Неудобства «барическая гора» может доставить молодым мамам.

— Мамочки, у которых есть груднички, тоже будут спать плохо, потому что младенцы чувствуют повышение атмосферного давления. У некоторых людей в этот период пропадает даже обоняние. Дело в том, что под воздействием атмосферного давления слизистая и обонятельные луковицы отекают и мы можем дышать и ощущать запахи хуже. Кроме того, может появиться ощущение заложенности в ушах, так как на слуховые трубы давление воздействует и снаружи, и внутри, — объяснила терапевт.

По словам Алексеевой, «барическая гора» часто провоцирует мигрень, инсульт, инфаркт миокарда и спазмирование сосудов. Чтобы исключить возникновение проблем, врач призывает заблаговременно принимать назначенные препараты, избегать тяжелой умственной и физической нагрузки, не наклонять лишний раз голову и не делать резких движений. На период метеорологических невзгод врач призвала прекратить посещение спортивных клубов.

— Людям, у которых имеется риск спазмирования сосудов, необходимо принять спазмолитики. Те, у кого возникают головные боли, могут использовать для их снятия ноотропные препараты. Они улучшают кровообращение в головном мозге. Все, кто входит в группу риска, должны исключить из рациона кофеиносодержащие напитки, так как они повышают артериальное давление. Для нормализации сосудов лучше есть как можно больше фруктов. Бананы и курага — самые лучшие средства для насыщения витаминами и нормализации состояния, — отметила Алексеева.

Собеседница «ВМ» призвала на период «барической горы» отказаться от крепких алкогольных напитков.