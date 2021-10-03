Евросоюз предложил создать военную миссию на Украине

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Европейский союз планирует создать на Украине военную учебную миссию в связи с военной активностью России. Об этом говорится во внутренних документахЕвросоюза.

Данная миссия получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине).

Отмечается, что это позволит выразить «солидарность с Украиной» в связи с ситуацией с Крымом и «военной активностью» РФ около украинских границ, сообщает издание Welt am Sonntag.

В документе упомянуты и другие способы, при помощи которых ЕС мог бы способствовать повышению военного потенциала армии Украины. Речь идет о расширении существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности страны.

Уточняется, что создать учебную миссию в конце июля попросили главы МИД и Минобороны Украины, которые обратились к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

На Украине назвали шаги для победы над Россией на море. Украинский вице-адмирал Сергей Гайдук считает, что для этого нужно создать орган, который будет формировать государственную морскую политику — и внутреннюю, и внешнюю, — взаимодействуя и постоянно развивая сотрудничество с НАТО, ЕС и другими региональными и международными сетями безопасности на море.

В пятницу, 10 сентября, Владимир Зеленский поделился своим размышлением о возможности потенциальной войны с Россией. По его словам, военный конфликт между Украиной и Россией возможен. При этом осуществление подобного сценария положит конец «соседству» между Россией, Украиной и Белоруссией. Также Зеленский заявил, что причиной вражды двух государств якобы стала «информационная политика Кремля». Он охарактеризовал ее как «неуважительную» по отношению к самостоятельности Украины.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль с сожалением относится к позиции президента Украины Владимира Зеленского, который назвал возможной войну с Россией.