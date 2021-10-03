«Мой идеальный бывший»: Бузова намекнула на воссоединение с экс-бойфрендом

Фото: instagram/buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась фотографией со своим бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым. Артистка опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

В описании под публикацией певица отметила, что с экс-бойфрендом они дружат уже 15 лет. Бузова также написала, что мама бизнесмена до сих пор считает певицу лучшей пассией для сына.

— Мой идеальный бывший — Тимофей. 15 лет уже дружим. В одну реку входят дважды? — написала звезда под фотографией.

Она также отметила, что расстается плохо только с непорядочными мужчинами. Поклонники предположили, что речь идет о бывшем парне звезды Давиде Манукяне, который в недавнем интервью рассказал о разрыве отношений с Бузовой. По его словам, причиной расставания стала сильная ревность певицы.

Давид Манукян и Ольга Бузова встречались полтора года. В январе 2021 года Бузова заявила о расставании с блогером. Певица обвинила бойфренда в насилии и изменах. Мать Давы в свою очередь обвинила звезду в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Через некоторое время комментарий дал и сам Дава. Он назвал отношения с Бузовой пройденным этапом.