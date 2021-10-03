Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Мой идеальный бывший»: Бузова намекнула на воссоединение с экс-бойфрендом

Полина Долганова

Общество
«Мой идеальный бывший»: Бузова намекнула на воссоединение с экс-бойфрендом
Фото: instagram/buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась фотографией со своим бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым. Артистка опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

В описании под публикацией певица отметила, что с экс-бойфрендом они дружат уже 15 лет. Бузова также написала, что мама бизнесмена до сих пор считает певицу лучшей пассией для сына.

— Мой идеальный бывший — Тимофей. 15 лет уже дружим. В одну реку входят дважды? — написала звезда под фотографией.

Она также отметила, что расстается плохо только с непорядочными мужчинами. Поклонники предположили, что речь идет о бывшем парне звезды Давиде Манукяне, который в недавнем интервью рассказал о разрыве отношений с Бузовой. По его словам, причиной расставания стала сильная ревность певицы.

Давид Манукян и Ольга Бузова встречались полтора года. В январе 2021 года Бузова заявила о расставании с блогером. Певица обвинила бойфренда в насилии и изменах. Мать Давы в свою очередь обвинила звезду в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Через некоторое время комментарий дал и сам Дава. Он назвал отношения с Бузовой пройденным этапом.

Читайте также:
отношениябывший мужОльга Бузова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте