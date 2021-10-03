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США оказывает давление на Болгарию, в результате чего София высылает из страны российских дипломатов. Об этом в воскресенье, 3 октября, заявила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова.

— Думаю, что это не совсем самостоятельная, конечно, история Софии. Кто из «большого брата» стоит за этими высылками? Это, конечно, американцы, которые, видимо, поставили задачу выдавить Россию из всех сфер болгарской жизни, — заявила дипломат.

Она добавила, что Соединенные Штаты не смогут добиться желаемого, потому как Россию с Болгарией связывают духовное родство и историческое прошлое.

Посол заключила, что разрыв дипломатических отношений между двумя странами или понижение их уровня маловероятны, передает РИА Новости.

При этом недавно читатели болгарской газеты «Факти» высказали мнение, что вооруженные силы Украины потерпят поражение через 6–12 часов после начала войны с Россией.

Это стало реакцией на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что планы США оказать военную помощь Киеву могут стать потенциальной причиной непредсказуемых действий Украины в плане силового решения конфликта на Юго-Востоке страны.