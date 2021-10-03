В Минпросвещения исключили введение массового локдауна в российских школах

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Менее 0,1 процента российских школ находятся на карантине в настоящее время. В связи с этим вводить массовый локдаун пока не планируется. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

— Мы не предполагаем закрытия школ. Только в случае крайней необходимости, если объективно существует ситуация. Какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем, — цитирует министра РИА Новости.

До этого такое же мнение выразила вице-премьер России Татьяна Голикова.

В России наблюдается увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией. Такая ситуация требует внимания. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал текущую ситуацию поводом для очередной «мобилизации». Представитель Кремля добавил, что российские регионы принимают ограничительные меры в зависимости от изменений эпидемиологической обстановки в стране. В Кремле следят за развитием ситуации.

За последние 24 часа в России выявили 25 769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Кроме того, в стране за день зафиксировали 890 летальных исходов из-за COVID-19. По количеству заболевших в РФ продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице зафиксировали 4294 случая заболевания.