Полиция сняла с крыши поезда мужчину на станции метро «Смоленская»

Фото: moscow-live

Россия, Москва, улица Арбат, 54/2с8 Карта всех событий

Полицейские сняли мужчину с крыши вагона поезда столичного метрополитена. Об этом сообщили в воскресенье, 3 октября, в пресс-службе московского метро.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел на станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии.

— На станции метро «Смоленская» синей ветки на крыше вагона был человек, нарушителя сняла полиция, поезда идут по графику, — передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

Гражданам напомнили о правилах пользования мосметро. Горожанам следует знать, что нахождение вне пассажирского салона во время движения поезда смертельно опасно, добавили в пресс-службе.

В пятницу, 1 октября, в пресс-службе УВД на Московском метрополитене «ВМ» рассказали, что мужчина в вагоне столичного метро похитил у знакомого сумку с крупной суммой денег.

Кража произошла на станции метро «Маяковская». Мужчины вместе ехали по работе. Один из них вез сумку с заработной платой — в ней было почти 300 тысяч рублей. Когда поезд остановился на станции, мужчина немного отвлекся. В этот момент его знакомый выхватил сумку и скрылся в неизвестном направлении.