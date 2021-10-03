СК раскрыл подробности задержания подозреваемого в убийстве трех девушек в Гае

Фото: СК РФ

Следственный комитет по Оренбургской области в воскресенье, 3 октября, раскрыл подробности задержания 29-летнего Александра Лазарева, которого подозревают в убийстве трех девушек в городе Гае.

В пресс-службе ведомства отметили, что в ходе расследования сотрудники установили местонахождение мужчины. После чего они пресекли попытку Лазарева угнать автомобиль в городе Орске и задержали его.

В результате подозреваемый будет доставлен к следователю для выяснения причин и подробностей преступления, написали на официальном сайте СК по области.

В четверг, 30 сентября, после возгорания в одном из домов в городе Гае под Оренбургом были обнаружены тела трех девушек с признаками насильственной смерти. Ими оказались студентки медицинского колледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Подруги втроем снимали квартиру.

В воскресенье, 3 октября, полиция Оренбургской области установила подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае.

После чего региональное следственное управление Следственного комитета РФ рассказало, что молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность 29-летнего Александра Лазарева к убийству трех девушек в Гае в Оренбургской области.

В результате подозреваемого в убийстве трех студенток задержали.