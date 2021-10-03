Москвичам рассказали, в каких парках можно сделать яркие осенние фотографии

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, сад Эрмитаж Карта всех событий

Разноцветные листья, деревянные беседки и живописные аллеи в столичных парках украсят любую фотографию. Жителям города рассказали, в каких парковых зонах лучше всего устроить сезонную фотосессию.

Яркие клены и желтые липы встретят посетителей в Саду имени Баумана. Здесь же расположились увитые декоративным виноградом конструкции, которые уже полюбились многим московским фотографам. Также в парке отличным фоном для снимков может стать беседка с декоративной подсветкой.

Кованные лавки, опавшие листья клена, чугунный фонтан и красочные деревья в саду «Эрмитаж» также станут хорошим дополнением к сезонным фотокарточкам.

Осенью Аллея влюбленных в Нескучном саду приобретает особенный вид. Здесь часто можно встретить фотографов и простых горожан.

При этом в самом Парке Горького для осенних снимков лучше выбрать кленовую аллею около спортивно-развлекательного центра.

На скамейках за монастырской стеной в Таганском парке тоже можно сделать красочные фотографии. А зеленый лабиринт с декоративными элементами в детском парке имени Н. Н. Прямикова станет украшением на любых снимках.

Спокойный и живописный Нарышкинский пруд в парке «Фили» также создаст яркий осенний пейзаж, передает официальный сайт мэра Москвы.

В субботу, 2 октября, назвали самые живописные парки Подмосковья для осенних фотосессий.