Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали, в каких парках можно сделать яркие осенние фотографии

Виктория Сикерина

Город
Москвичам рассказали, в каких парках можно сделать яркие осенние фотографии
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, сад Эрмитаж Карта всех событий

Разноцветные листья, деревянные беседки и живописные аллеи в столичных парках украсят любую фотографию. Жителям города рассказали, в каких парковых зонах лучше всего устроить сезонную фотосессию.

Яркие клены и желтые липы встретят посетителей в Саду имени Баумана. Здесь же расположились увитые декоративным виноградом конструкции, которые уже полюбились многим московским фотографам. Также в парке отличным фоном для снимков может стать беседка с декоративной подсветкой.

Кованные лавки, опавшие листья клена, чугунный фонтан и красочные деревья в саду «Эрмитаж» также станут хорошим дополнением к сезонным фотокарточкам.

Осенью Аллея влюбленных в Нескучном саду приобретает особенный вид. Здесь часто можно встретить фотографов и простых горожан.

При этом в самом Парке Горького для осенних снимков лучше выбрать кленовую аллею около спортивно-развлекательного центра.

На скамейках за монастырской стеной в Таганском парке тоже можно сделать красочные фотографии. А зеленый лабиринт с декоративными элементами в детском парке имени Н. Н. Прямикова станет украшением на любых снимках.

Спокойный и живописный Нарышкинский пруд в парке «Фили» также создаст яркий осенний пейзаж, передает официальный сайт мэра Москвы.

В субботу, 2 октября, назвали самые живописные парки Подмосковья для осенних фотосессий.

Читайте также:
ПаркиОсеньФотография
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Все мнения
О проекте