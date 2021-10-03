Мария Захарова прокомментировала публикацию «Досье Пандоры» в США

Фото: МИД РФ

Борьба с коррупцией — основная задача национальной безопасности США. Такое мнение выразила в воскресенье, 3 октября, официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, комментируя публикацию документов об офшорных счетах с возможным участием мировых политиков.

Она отметила, что недавно идею бороться с коррупцией назвал приоритетной президент Америки Джо Байден.

— 4 июня 2021 года президент США Джо Байден заявил об издании меморандума по исследованию национальной безопасности по борьбе с коррупцией, чтобы сделать борьбу с коррупцией одним из основных интересов национальной безопасности США. Так и сказал. Сегодня, как сообщает «Гардиан», расследование консорциума журналистов назвало США крупнейшим налоговым убежищем, — написала Мария Захарова на персональной странице в Telegram.

Также официальный представитель МИД России заключила, что в штате Южная Дакота обнаружили миллиарды долларов, которые принадлежат обвиняемым в финансовых махинациях.

В воскресенье, 3 октября, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал выдержки из почти 12 миллионов документов со сведениями об офшорных операциях с возможным участием мировых политиков.

Уточняется, что документы содержат информацию из 45 государств о более чем 130 миллиардерах. Примечательно, что среди них якобы есть 35 лидеров разных государств.