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Бастрыкин поручил доложить о расследовании падения вертолета в Подмосковье

Юлия Курганова

Происшествия
Бастрыкин поручил доложить о расследовании падения вертолета в Подмосковье
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, Лыткарино Карта всех событий

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту крушения вертолета в Московской области. Об этом сообщается в воскресенье, 3 октября, на официальном сайте ГУ СК.

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего и причины крушения, которые привели к гибели людей. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в пресс-службе МЧС по области заявили, что в 20:18 по московскому времени в экстренные службы поступило сообщение о крушении. В ведомстве отметили, что в результате падения воздушного судна возгорания не последовало. На место происшествия немедленно направили 12 сотрудников и четыре единицы техники.

Позже в пресс-службе МЧС России подтвердили информацию о погибших. В результате крушения вертолета Robinson R-44 в Московской области в Лыткарине погибли три человека. В пресс-службе подчеркнули, что воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет.

По факту крушения вертолета в Лыткарино возбудили уголовное дело. В настоящий момент следователи и криминалисты выехали на место инцидента.

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