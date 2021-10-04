Нет сахару и колбасе: диетолог перечислила пять продуктов, которые опасно есть взрослым и пожилым

Фото: Ирма Каплан, Вечерняя Москва

Для сохранения подтянутой фигуры и уменьшения риска развития рака, сахарного диабета и болезни Альцгеймера после 45 лет следует исключить из рациона колбасные изделия, сладости и консервированные продукты. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщила врач-диетолог Анна Петрова.

По словам собеседницы «ВМ», после 45 лет человеческий организм перестраивается и больше не способен перерабатывать пищу, которая содержит большое количество калорий, консервантов и трансжиров.

Источниками таких опасных веществ, по словам Петровой, выступают сладости, мучное и переработанное мясо:

— В выпечке высокий гликемический индекс, огромное количество трансжиров и сахара. Употребление продукции с подобным составом негативно сказывается на коже, вызывает отечность, замедляет умственную деятельность, портит фигуру. В этот список входят всевозможные булки, торты и пирожные.

По словам врача, следующий блок продуктов, который нужно исключить из рациона после 45 лет, — это шоколад, конфеты, мармелад, другие кондитерские изделия. Эксперт отметила, что такие простые углеводы способствуют развитию опасных возрастозависимых заболеваний, как атеросклероз, инсульт, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и болезнь Альцгеймера.

В список запрещенных продуктов, которые никакой пользы не принесут человеку после 45 лет, врач включила и магазинные консервы — варенье, соленья, шпроты, консервированный горошек, кукурузу и другие:

— Заготовки из магазина очень вредны, причем в любом возрасте. В них содержатся канцерогены, которые накапливаются в организме, оказывая негативное воздействие на геном клетки, провоцируя болезни и онкологию.

Призвала диетолог также отказаться от алкогольных напитков, поскольку они способствуют набору избыточного веса и негативно сказываются на работе печени. Не рекомендует врач вкушать и любые виды переработанного мяса — колбасы, бекон, сосиски, копченые изделия. В такой пище немало консервантов, ароматизаторов, трансжиров, сахара и различных добавок, что повышает риск развития онкологических недугов.