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Защита основателя Group-IB Сачкова обжаловала его арест

Полина Долганова

Происшествия
Защита основателя Group-IB Сачкова обжаловала его арест
Фото: roscongress / Светлана Холявчук

Защита основателя компании Group-IB Ильи Сачкова обжалова его арест по уголовному делу о госизмене. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

— В суд поступила апелляционная жалоба на решение об избрании Сачкову меры пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Об аресте Сачкова «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Лефортовского районного суда. Бизнесмена на два месяца арестовали 29 сентября.

В пресс-службе Group-IB сообщили, что в московской штаб-квартире компании 28 сентября проводились обыски. Причины проведения оперативных мероприятий не уточнялись. К утру 29 сентября офис компании работал в штатном режиме.

В начале апреля 2019 года Мосгорсуд приговорил программиста Георгия Фомченкова, третьего фигуранта уголовного дела о передаче оперативных материалов ФСБ спецслужбам США, к семи годам строгого режима.

Фомченков «деятельно раскаялся»: дал показания и выступил главным свидетелем обвинения по делу полковника ФСБ Сергея Михайлова и экс-майора МВД, затем сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. Офицеры получили 22 года и 14 лет колонии строгого режима соответственно.

Полковник ФСБ Михайлов, возглавлявший в спецслужбе борьбу с хакерами, сумел передать ФБР сведения об оперативно-разыскной деятельности в отношении основателя процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, которого в США считают одним из главных киберпреступников в мире.

Оперативник Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрий Докучаев, бывший хакер, работавший под ником Forb, был осужден Московским окружным военным судом к шести годам колонии и лишен звания майора.

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