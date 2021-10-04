Сотрудница подмосковного магазина избила посетителей дубинкой. Видео

Фото: moscow-live

Россия, Московская область, Домодедово, Каширское шоссе, 63 Карта всех событий

В подмосковном Домодедове сотрудница магазина избила двух посетителей дубинкой, предположив, что они что-то похитили. Сообщение о случившемся вместе с видео появилось в паблике «Город Домодедово».

Свидетельница инцидента написала, что он произошел в магазине «Магнит» на Каширском шоссе, дом 63. По ее словам, продавщица избивала двух мужчин, якобы пойманных на воровстве. Одному из жертв нападения рассекли лоб. При этом никто из сотрудников магазина даже не попытался оказать ему помощь.

— Приехала служба быстрого реагирования, стали закрывать дверь и не пускали нас в помещение.Хотя служба спасения 112 строго настрого предупредила, что нельзя закрывать дверь и нельзя выводить потерпевших на улицу, — заключила свидетельница.

На опубликованных кадрах видно, что на полу помещения кровь. Раздаются крики и нецензурная брань. Одна из женщин, вероятно, учинившая избиение продавщица, требует закрыть дверь комнаты, в котором находятся пострадавшие мужчины.

Видео: vk / Город Домодедово

— Люди полицию вызывайте! — кричит один из потерпевших.

В ночь на 30 сентября во дворе дома на Волгоградском проспекте на москвича напал неизвестный и начал жестоко избивать руками и ногами. После этого нападавший отнял у мужчины куртку с ключами от квартиры, документами, банковской картой и наличными деньгами.

Злоумышленник скрылся, а мужчину с множественными травмами доставили в больницу. У него диагностировали ушиб головного мозга, внутреннее кровотечение и несколько переломов черепа.