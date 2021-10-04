Грузовик и легковушка столкнулись на 106-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 106-й километр Карта всех событий

ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля произошло на МКАД. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел на внутренней стороне 106-го километра МКАД рядом с пересечением автодороги с Щелковским шоссе. Некоторое время на участке дороги, где произошла авария, были заняты три полосы движения. Позже движение восстановили.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Движение на 106-м километре МКАД восстановлено, — говорится в сообщении.

Это уже третье ДТП на МКАД за 4 октября. До этого сообщалось, что в результате ДТП на 23-м километре внешней стороны автодороги перекрыта одна полоса движения. Два легковых автомобиля столкнулись в районе поселка Развилка.

Ночью 4 октября на 8-м километре МКАД произошло крупное ДТП с участием четырех машин, в результате которого один человек погиб и еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Автомобиль каршеринга Volkswagen врезался в стоящую в четвертой полосе легковушку Kia, та в свою очередь сбила вышедшего на проезжую часть мужчину (водитель Kia — прим. «ВМ») и врезалась в машину марки Toyota. Также в ходе происшествия была повреждена легковушка Renault.