Суд рассмотрит апелляцию на арест бизнесмена Ильи Сачкова 21 октября

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Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест подозреваемого в госизмене бизнесмена Ильи Сачкова 21 октября. Об этом в понедельник, 4 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы назначено на 21 октября, — сказал собеседник «ВМ».

Об аресте основателя компании Group-IBИльи Ильи Сачкова стало известно 29 сентября. Его арестовали на два месяца по подозрению в госизмене.

В пресс-службе Group-IB сообщили, что в московской штаб-квартире компании 28 сентября проводились обыски. Причины проведения оперативных мероприятий не уточнялись. К утру 29 сентября офис компании работал в штатном режиме.

По данным ТАСС, арест Ильи Сачкова может быть связан с уголовным делом бывших офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, ранее осужденных за госизмену. До этого Сачкова допрашивали их по делу в качестве свидетеля.

Group-IB — одна из ведущих российских компаний, которая работает в сфере кибербезопасности. Она осуществляет свою деятельность с 2003 года. Ее клиентами являются крупные российские компании, среди которых «Ростех», Сбербанк, «Альфа-банк» и «Мегафон».

Сачков, по версии Forbes, — один из самых ярких предпринимателей в мире в возрасте до 30 лет.