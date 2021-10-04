Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд рассмотрит апелляцию на арест бизнесмена Ильи Сачкова 21 октября

Илья Ашуров

Происшествия
Суд рассмотрит апелляцию на арест бизнесмена Ильи Сачкова 21 октября
Фото: roscongress/Вячеслав Викторов

Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест подозреваемого в госизмене бизнесмена Ильи Сачкова 21 октября. Об этом в понедельник, 4 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы назначено на 21 октября, — сказал собеседник «ВМ».

Об аресте основателя компании Group-IBИльи Ильи Сачкова стало известно 29 сентября. Его арестовали на два месяца по подозрению в госизмене.

В пресс-службе Group-IB сообщили, что в московской штаб-квартире компании 28 сентября проводились обыски. Причины проведения оперативных мероприятий не уточнялись. К утру 29 сентября офис компании работал в штатном режиме.

По данным ТАСС, арест Ильи Сачкова может быть связан с уголовным делом бывших офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, ранее осужденных за госизмену. До этого Сачкова допрашивали их по делу в качестве свидетеля.

Group-IB — одна из ведущих российских компаний, которая работает в сфере кибербезопасности. Она осуществляет свою деятельность с 2003 года. Ее клиентами являются крупные российские компании, среди которых «Ростех», Сбербанк, «Альфа-банк» и «Мегафон».

Сачков, по версии Forbes, — один из самых ярких предпринимателей в мире в возрасте до 30 лет.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не люблю, но жить останусь

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Советская идея перестала быть интересной

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Все мнения
О проекте