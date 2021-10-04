Суд продлил арест советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову до января 2022 года

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Московский городской суд продлил арест обвиняемому в госизмене советнику главы Роскосмоса, бывшему журналисту Ивану Сафронову еще на три месяца. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе суда.

— Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Сафронову срока содержания под стражей на 3 месяца — до 7 января 2022 года, — заключил пресс-секретарь суда.

Дело Ивана Сафронова

В июле 2020 года стало известно о задержании Ивана Сафронова в Москве. Комментируя следственные действия, в пресс-службе Роскосмоса заверили, что задержание советника гендиректора компании не связано с его работой в организации.

Вскоре ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении Сафронова. Его заподозрили в работе на спецслужбу одной из стран НАТО, которой он передавал «составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ». По данным защиты Сафронова, ему вменяют связи с чешскими агентами.

В Роскосмосе заявили, что Иван Сафронов по-прежнему остается сотрудником корпорации. В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего журналиста до 6 сентября. Он и его защита обжаловали вердикт.

13 июля 2020 года Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. При этом он свою вину не признал. Позже Сафронову продлили арест до 7 марта следующего года.