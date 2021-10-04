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Четыре автомобиля столкнулись на Ленинградском проспекте

Илья Ашуров

Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на Ленинградском проспекте
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 44 Карта всех событий

В районе дома 44 на Ленинградском проспекте в столице произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В пресс-службе отметили, что на месте аварии уже работают оперативные службы.

Четыре автомобиля столкнулись на Ленинградском проспектеФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Затруднено движение в сторону области, — говорится в сообщении ведомства.

Ночью 4 октября на 8-м километре МКАД произошло крупное ДТП с участием четырех машин, в результате чего один человек погиб и еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Автомобиль каршеринга Volkswagen врезался в стоявшую в четвертой полосе легковушку Kia, та в свою очередь сбила вышедшего на проезжую часть мужчину (водитель Kia — прим. «ВМ») и врезалась в машину марки Toyota. Также в ходе происшествия была повреждена легковушка Renault.

На минувшей неделе в Москве случились 163 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадал 181 человек и еще шесть погибли.

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