Колокольцев: В России на треть увеличилось количество погибших в авариях с участием такси

Фото: Администрация президента РФ

В 2020 году количество погибших в ДТП с участием автомобилей такси увеличилось почти на треть. Об этом в понедельник, 4 октября, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в ходе заседания коллегии МВД.

По его словам, несмотря на внешне «благополучную статистическую картину», на дорогах страны все же существует ряд проблем. К ним относится рост ДТП с участием автомобилей такси, а также увеличение детской смертности в авариях.

— В минувшем году на треть увеличилось количество погибших в авариях с участием легковых такси, в январе–августе нынешнего года почти на 13 процентов возросла смертность детей. Больше погибло и было ранено людей по вине водителей автобусов, а также при участии электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, — сказал глава МВД.

Также на заседании министр отметил, что актуальной остается и регламентация полномочий ГИБДД в сфере контроля за деятельностью автошкол, так как подготовка молодых водителей «оставляет желать лучшего».

На минувшей неделе в Москве случились 163 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадал 181 человек и еще шесть погибли.