«Желтый» уровень опасности объявлен в Московской области из-за тумана

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень опасности объявлен для жителей Подмосковья из-за тумана. Он продлится с вечера 4 октября до утра 5 октября. Об этом заявили сотрудники Гидрометцентра России.

— Местами туман. Период предупреждения — с 21:00 4 октября до 09:00 5 октября, — сообщается в материале.

Жителей столицы просят быть внимательнее и соблюдать скоростной режим на дорогах. Пешеходам в свою очередь рекомендуется надевать одежду со светоотражающими элементами или иметь подобный аксессуар, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее жителям столицы рассказали, что в начале октября в Москве ожидаются бабье лето и золотая осень. Теплая погода продержится неделю. Это произойдет в связи со скандинавским антициклоном, который расположился над средней полосой России. В этих регионах ожидается сухая и солнечная погода, но температура воздуха будет соответствовать климатической норме. Ночью в среду, четверг и пятницу возможны легкие заморозки, тогда как в разгар дня воздух сможет прогреваться до плюс 7–12 градусов.