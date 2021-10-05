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Врач назвал наиболее опасный симптом коронавирусной инфекции

Виктория Храменкова

Общество
Врач назвал наиболее опасный симптом коронавирусной инфекции
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Потеря обоняния не является неотъемлемым симптомом при заражении COVID-19. Об этом сообщил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

На сегодняшний день в связи с распространением новых штаммов коронавирусной инфекции, потеря обоняния встречается намного реже, чем раньше. Повышенная температура и кашель тоже не обязательно указывают на наличие COVID-19.

Самым простым способом установить болезнь без анализов и специальной аппаратуры — послушать дыхание пациента. Если в состоянии покоя насчитывается более 20 вдохов в минуту, то следует немедленно обратиться за помощью к врачу, передает радио Sputnik слова врача.

— Самое главное, на что надо обращать внимание, — это если человек начинает задыхаться.Просто надо помнить, что если человек тяжести не таскает и не нервничает, то частота его дыхания не должна превышать 20 вдохов в минуту, — отметил Владимир Болибок.

Врач назвал наиболее опасный симптом коронавирусной инфекции

Во вторник, 5 октября, главный внештатный эксперт Минздрава по медпрофилактике в УрФО Сергей Токарев сообщил, что «дельта»— штамм COVID—19 научился маскироваться под сезонные вирусные инфекции. Из-за этого выявить тяжелое заболевание становится тяжелее.

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