Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СК возбудил новые дела в отношении предполагаемого убийцы трех студенток под Оренбургом

Полина Долганова

Происшествия
СК возбудил новые дела в отношении предполагаемого убийцы трех студенток под Оренбургом
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Следственный комитет возбудил новые уголовные дела в отношении предполагаемого убийцы трех молодых девушек в Оренбургской области. Об этом во вторник, 5 октября, сообщает пресс-служба СК России.

Теперь злоумышленника обвиняют еще по четырем статьям: об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, поджоге имущества и завладении автомобилем.

— К настоящему времени подозреваемый допрошен, дал показания по существу, произведена их проверка на месте, возбуждено ходатайство об избрании в отношении Лазарева меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение с учетом совокупности установленных обстоятельств, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что подозреваемый в убийстве трех молодых девушек в Оренбургской области признал свою вину.

В четверг, 30 сентября, после возгорания в одном из домов в городе Гае под Оренбургом были обнаружены тела трех девушек с признаками насильственной смерти. Ими оказались студентки медицинского колледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Подруги втроем снимали квартиру.

В воскресенье, 3 октября, полиция Оренбургской области установила подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае.

После чего региональное следственное управление Следственного комитета РФ рассказало, что молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность 29-летнего Александра Лазарева к убийству трех девушек в Гае в Оренбургской области. Вскоре подозреваемого задержали.

Читайте также:
убийствоУголовные делаОренбург
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Хотим путевку на мундиаль

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ненужный пафос вместо комфорта

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Тельман Исмаилов: опальный бизнесмен и его разбитое корыто

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Обыкновенный цинизм

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Посторонним вход воспрещен

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Тупик пробили танками

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наследие от Господа: дети

Все мнения
О проекте