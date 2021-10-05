СК возбудил новые дела в отношении предполагаемого убийцы трех студенток под Оренбургом

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Следственный комитет возбудил новые уголовные дела в отношении предполагаемого убийцы трех молодых девушек в Оренбургской области. Об этом во вторник, 5 октября, сообщает пресс-служба СК России.

Теперь злоумышленника обвиняют еще по четырем статьям: об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, поджоге имущества и завладении автомобилем.

— К настоящему времени подозреваемый допрошен, дал показания по существу, произведена их проверка на месте, возбуждено ходатайство об избрании в отношении Лазарева меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение с учетом совокупности установленных обстоятельств, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что подозреваемый в убийстве трех молодых девушек в Оренбургской области признал свою вину.

В четверг, 30 сентября, после возгорания в одном из домов в городе Гае под Оренбургом были обнаружены тела трех девушек с признаками насильственной смерти. Ими оказались студентки медицинского колледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Подруги втроем снимали квартиру.

В воскресенье, 3 октября, полиция Оренбургской области установила подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае.

После чего региональное следственное управление Следственного комитета РФ рассказало, что молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность 29-летнего Александра Лазарева к убийству трех девушек в Гае в Оренбургской области. Вскоре подозреваемого задержали.