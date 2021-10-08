В Кремле поздравили получившего Нобелевскую премию мира Муратова

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле поздравили главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с получением Нобелевской премии мира. С поздравлением в пятницу, 8 октября, выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и, конечно, это высокая оценка, мы его поздравляем, — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что не знает, планирует ли президент РФ Владимир Путин поздравлять лауреата, так как о его награждении стало известно только что.

Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппино-американской журналистке Марии Рессе. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Лауреаты были награждены за «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».