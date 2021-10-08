Суд продлил арест сатанистке, которая совершила вместе с мужем ритуальное убийство в Карелии

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Калининский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок ареста Татьяне Перевозчиковой-Хмурой, которая проходит подозреваемой по делу о ритуальном убийстве в Карелии. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Уточняется, что срок ареста продлен девушке до 9 января 2022 года.

В пресс-службе уточнили, что после завершения экспертиз, допроса всех свидетелей и проведения очных ставок обвиняемую этапируют в Москву.

На заседании следователь подчеркнул, что обстоятельств, исключающих наказуемость деяния, а также обстоятельств, которые могут повлечь освобождение Перевозчиковой-Хмурой от ответственности, в настоящий момент не имеется.

1/2 Фото: Пресс-служба суда 2/2 Фото: Пресс-служба суда

Тем не менее Перевозчикова-Хмурая просила более мягкую меру.

Дело петербургских сатанистов

Дело, о котором идет речь, расследуется с 2016 года. Тогда два участника сатанинской секты, Ольга Большакова и Андрей Трегубенко, зарезали свою знакомую в лесу, чтобы «принести ее в жертву».

В том же году злоумышленники совершили еще одно ритуальное убийство в Ленинградской области. На этот раз вместе с двумя сообщниками — Татьяной и Александром Перевозчиковыми-Хмурыми. В лесном массиве вблизи станции Приозерск был убит мужчина.

Обе пары сатанистов находится в заключении.

Позже Следственный комитет показал кадры с супругами-сатанистами Ольгой Большаковой и Андреем Трегубенко.

На кадрах, которые опубликовала пресс-служба ведомства, муж и жена показывают, где и как убивали своих жертв. Также в ролике, предположительно, девушка пытается объяснить следователям «смысл» ее с супругом действий.

— Смысл был в воззвании к темным силам, — говорит подозреваемая.

В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Недавно правоохранители раскрыли жестокое убийство девушки, которое произошло на западе Москвы двадцать лет назад. Подробности этого убийства читайте в специальном материале «ВМ».