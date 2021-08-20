Супруги-сатанисты показали места, где совершили ритуальные убийства

Фото: СК РФ

Следственный комитет требует арестовать новых фигурантов дела о ритуальном убийстве в Карелии. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело, о котором идет речь, расследуется с 2016 года. Тогда два участника сатанинской секты — Ольга Большакова и Андрей Трегубенко — зарезали свою знакомую в лесу, чтобы «принести ее в жертву».

В том же году злоумышленники совершили еще одно ритуальное убийство в Ленинградской области. На этот раз вместе с двумя сообщниками — Татьяной и Александром Перевозчиковыми-Хмурыми. В лесном массиве вблизи станции Приозерск был убит мужчина.

Первая пара сатанистов уже находится в заключении. Теперь следствие обратилось в суд с требованием арестовать и вторую.

— Татьяна и Александр Перевозчиковы-Хмурые задержаны, им предъявлено обвинение в совершении убийства. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Петренко.

Позже Следственный комитет показал кадры с супругами-сатанистами Ольгой Большаковой и Андреем Трегубенко.

На кадрах, которые опубликовала пресс-служба ведомства, они показывают, где и как убивали своих жертв. Также в ролике, предположительно, девушка пытается объяснить следователям «смысл» их действий.

— Смысл был в воззвании к темным силам, — говорит подозреваемая.

В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Недавно правоохранители раскрыли жестокое убийство девушки, которое произошло на западе Москвы двадцать лет назад. Подробности этого убийства читайте в специальном материале «ВМ».