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Полицейские рассказали о задержании избивших москвича в метро мужчин

Дарья Чентаева

Происшествия
Полицейские рассказали о задержании избивших москвича в метро мужчин
Фото: moscow-live

Сотрудники полиции рассказали, что избившие Романа Ковалева мужчины при задержании оказали сопротивление, они были в состоянии алкогольного опьянения.

По словам правоохранителей, найти злоумышленников удалось благодаря помощи бдительной свидетельницы. Задержанные продолжили вести себя вызывающе даже после того, как их привезли в отделение полиции.

Как заявил один из сотрудников органов, полицейские cо свидетельницей избиения в метро выдвинулись на поиски напавших. Пройдя в направлении, которое она указала, правоохранители обнаружили напавших на Ковалева и задержали их, передает РИА Новости.

— С тремя задержанными мы проследовали до пешеходной дорожки, я вызвал помощь, через некоторое время наряд подошел. Мы с подошедшим нарядом доставили задержанных в комнату полиции... Они оказывали активное сопротивление, но, применив физическую силу и спецсредства, наручники, мы с этим справились, — сообщил полицейский.

Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Измайловская» до станции «Первомайская». Трое мужчин беспричинно приставали к другим пассажирам, высказывая в их адрес угрозы и оскорбления.

Один из пассажиров сделал им замечание. Мужчины восприняли его слова агрессивно.

Они напали на пассажира, избив его ногами и применив против него бойцовские приемы. Позже пострадавший с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение.

Вскоре всех троих задержали. Злоумышленниками оказались приезжие в возрасте от 21 до 26 лет. Примечательно, что двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Побои».

6 октября суд отправил в СИЗО до 5 декабря всех троих фигурантов уголовного дела.

7 октября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал ужесточить статью УК по делу об избиении мужчины в метро. Он поручил следователям возбудить уголовное дело о покушении на убийство и о применении насилия в отношении представителя власти.

Председатель комитета также поручил подготовить документы для награждения Романа Ковалева ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

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