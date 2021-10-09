Систему QR-кодов из-за коронавируса вводят в Чечне

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В Чечне с 11 октября вводится режим QR-кодов. Чтобы попасть в общественные места или организации, граждане должны будут показать специальный код, который свидетельствует о проведенной вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни. Об этом в субботу, 9 октября, сообщил руководитель оперштаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории республики Вахит Усмаев.

— В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения республики с 11 октября 2021 года обеспечить вход граждан во все организации и общественные места (транспорт, торговые точки, культурно-развлекательные центры, места общественного питания, сфер услуг и других) только при наличии QR-кодов или бумажных сертификатов, подтверждающих наличие сведений о проведенной иммунизации против COVID-19, либо сведений о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекции в течение последних шести месяцев, — передает его сообщение РИА Новости.

До этого сообщалось, что систему QR-кодов на посещение ресторанов, спортивных залов и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) введут в Татарстане с 11 октября. Уточняется, что дополнительные ограничительные меры приняты из-за эпидемиологической ситуации в регионе.