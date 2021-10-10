«Моя вина»: Карпин взял на себя ответственность за неудачи в матче со словаками

Фото: Официальный сайт ФК «Ростов»

Футболисты российской сборной не виноваты в неудачах в матче со словаками на отборочном турнире чемпионата мира — 2022. Об этом в воскресенье, 10 октября, заявил главный тренер национальной команды России Валерий Карпин.

Он рассказал, что в прошедшем матче никто из игроков не получил травм и состояние спортсменов хорошее. В настоящее время, по словам Карпина, футболисты занимаются восстановлением.

— Разобрали игру со словаками, переговорил с ребятами. Все, что не получилось, — моя вина. Потому что я не так донес до них, не так объяснил. К ребятам нет претензий. Это не значит, что я пытаюсь снять с них ответственность, — приводит слова тренера РИА Новости.

8 октября сборная России по футболку со счетом 1:0 обыграла команду Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Казани. Единственный гол в этом матче забил защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр в ворота своей команды.

Следующий матч сборная России проведет 11 октября на выезде против команды Словении.

Сборная России набрала 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице, словенцы с десятью очками идут третьими.