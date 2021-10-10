Квартира загорелась в жилом доме на западе Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Маршала Тухачевского, 56к1 Карта всех событий

Произошел пожар в квартире жилого дома на западе столицы. Об этом в воскресенье, 10 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», инцидент произошел на улице Маршала Тухачевского, 56.

— Открытое горение из двух окон, — отметил собеседник издания.

Площадь пожара уточняется.

10 октября два человека погибли в результате пожара в центре Москвы. Возгорание произошло в квартире жилого дома, расположенного в Нижнем Кисельном переулке, дом 3. Площадь пожара оценивается в 25 квадратных метров.

9 октября сообщалось, что в Рузском районе в поселке Дорохово на улице Невкипелого, дом 85, загорелся резервуар на территории нефтебазы. К месту тушения возгорания были направлены 16 пожарных. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.

До этого стало известно, что пожарные локализовали пожар в жилом доме Санкт–Петербурга. На площади 800 квадратных метров в доме горела кровля. Из дома эвакуировали 100 человек. Эвакуированные из горящего дома жильцы размещены в гимназии № 56.