Пожар потушили в жилом доме на западе Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Маршала Тухачевского, 56к1 Карта всех событий

Пожар ликвидировали в квартире в жилом доме на западе столицы. Об этом в воскресенье, 10 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», возгорание полностью потушили.

— По предварительным данным, никто не пострадал, — отметил собеседник издания.

Квартира загорелась в жилом доме на улице Маршала Тухачевского, 56.из двух окон.

10 октября два человека погибли в результате пожара в центре Москвы. Возгорание произошло в квартире жилого дома, расположенного в Нижнем Кисельном переулке, дом 3. Площадь пожара оценивается в 25 квадратных метров.

9 октября сообщалось, что в Рузском районе в поселке Дорохово на улице Невкипелого, дом 85, загорелся резервуар на территории нефтебазы. К месту тушения возгорания были направлены 16 пожарных. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных