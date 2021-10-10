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Пожар потушили в жилом доме на западе Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Пожар потушили в жилом доме на западе Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Маршала Тухачевского, 56к1 Карта всех событий

Пожар ликвидировали в квартире в жилом доме на западе столицы. Об этом в воскресенье, 10 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», возгорание полностью потушили.

— По предварительным данным, никто не пострадал, — отметил собеседник издания.

Квартира загорелась в жилом доме на улице Маршала Тухачевского, 56.из двух окон.

10 октября два человека погибли в результате пожара в центре Москвы. Возгорание произошло в квартире жилого дома, расположенного в Нижнем Кисельном переулке, дом 3. Площадь пожара оценивается в 25 квадратных метров.

9 октября сообщалось, что в Рузском районе в поселке Дорохово на улице Невкипелого, дом 85, загорелся резервуар на территории нефтебазы. К месту тушения возгорания были направлены 16 пожарных. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных

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