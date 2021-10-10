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Очевидец рассказал, что Собчак покинула место смертельного ДТП почти сразу

Юлия Курганова

Происшествия
Очевидец рассказал, что Собчак покинула место смертельного ДТП почти сразу
Фото: instagram/xenia_sobchak

Телеведущей Ксении Собчак не было на месте аварии в Сочи уже через пять минут после столкновения. Об этом сообщил в воскресенье, 10 октября, один из очевидцев ДТП.

— Буквально минут через пять я проезжал мимо этой аварии, — сказал собеседник по имени Оганес Telegram-каналу Mash.

По его словам, повреждения на автобусе, в который после столкновения врезался автомобиль Volkswagen, были похожи на последствия взрыва. Затем он увидел статусную иномарку, которая перевозила журналистку.

— Mercedes стоит битый тоже, но не прямо в кашу. Водитель сидел там, — продолжил мужчина.

Шоферу пытались оказать помощь, а Собчак очевидец не увидел на месте аварии.

— Ксению Собчак не видно было. Скорее всего, она уже в этот момент удалилась, — рассказал Оганес.

Он добавил, что Mercedes врезался в Volkswagen, когда обгонял автобус.

— Водителя Volkswagen вытаскивали, он вообще в таком полуживом состоянии был, я в итоге узнал, что он все-таки остался в живых, — заключил очевидец.

Другой очевидец, Рустам, сообщил, что оказался одним из первых на месте ДТП и позвонил спасателям.

— Подбежали к водителю, он кричит: «Не трогайте меня, у меня все болит», — рассказал он.

Мужчина увидел пассажирку Volkswagen. По его словам, женщина была без сознания, лежала на заднем сиденье автомобиля, пульс у нее прощупывался. Потом очевидцы увидели пассажира спереди.

— Пульс не прощупывался, об этом я сообщил в 112, — рассказал собеседник.

собчак.mp4 / Видео: Telegram-канал Mach

Вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний по инерции задел автобус с десятью пассажирами. Телеведущая сразу после случившегося покинула место ДТП на другой машине.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Двое из них погибли: один — на месте трагедии, другой — по дороге в больницу. Третий человек находится в тяжелом состоянии. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди, и намерена связаться с их родными.

Водитель автомобиля Mercedes признал свою вину. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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