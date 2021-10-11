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Иммунолог рассказал, как минимизировать риски заболеть коронавирусом

Ирина Игнатенко

Общество
Иммунолог рассказал, как минимизировать риски заболеть коронавирусом
Фото: Pixabay

Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о том, как минимизировать риски быть инфицированным коронавирусом при контакте с заболевшими.

Врач пояснил, что если кто-то из домашних заболел коронавирусом, остальным необходимо соблюдать строгие правила. Во-первых, необходимо носить маску и хорошо проветривать помещения. Также стоит сделать влажную уборку со средством, содержащим хлор, протереть пол и все поверхности.

— Это действительно уменьшит количество вирусов, — сказал иммунолог в комментарии RT.

Он добавил, что такие процедуры нужно делать почаще, тогда снизится риск заражения для остальных членов семьи или человек получит меньшее количество вируса и перенесет заболевание легче.

Напомним, что за минувшие сутки в России выявлено 29 409 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

До этого врач рассказал, кто в настоящее время чаще всего попадает в больницу с коронавирусной инфекцией.

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