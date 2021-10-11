Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Белоруссия объявила о скором закрытии генконсульства в Нью-Йорке

Иван Юминов

В мире
Белоруссия объявила о скором закрытии генконсульства в Нью-Йорке
Фото: Pixabay / jorono

Генеральное консульство Белоруссии прекратит работу в Нью-Йорке по требованию американской стороны. Об этом заявили в белорусском министерстве иностранных дел (МИД) в понедельник, 11 октября.

— Сообщаем, что по требованию американской стороны Генеральное консульство Республики Беларусь в Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября 2021 года. Граждане Беларуси, проживающие на территории консульского округа генерального консульства (включая Канаду), после закрытия генерального консульства смогут обращаться за совершением консульских действий в посольство Республики Беларусь в США, — говорится в сообщении.

Белорусы смогут обратиться в консульство до 15 октября для выполнения консульских действий. После этого доступ в дипломатическую миссию будет невозможен, а 8 октября были прекращены прием и обработка документов по почте.

Документы будут перенаправлены в посольство страны в Вашингтоне. Жителям страны также будут недоступны консультации генконсульства по телефону, отмечается на сайте МИД.

2 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае внешней агрессии со стороны Запада его страна пойдет на еще большее сближение с Россией. По его словам, при необходимости страна может стать «единой военной базой Белоруссии и России».

Этот факт, по мнению президента, следует «четко понимать» странам Запада, которые планируют агрессивные действия в отношении Белоруссии. При этом Лукашенко отметил, что в настоящее время на территории страны расположены только две российские базы гражданского назначения, на которых служат 30–40 человек.

Читайте также:
Генконсульство Нью-ЙоркБелоруссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Все мнения
О проекте