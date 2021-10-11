Белоруссия объявила о скором закрытии генконсульства в Нью-Йорке

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Генеральное консульство Белоруссии прекратит работу в Нью-Йорке по требованию американской стороны. Об этом заявили в белорусском министерстве иностранных дел (МИД) в понедельник, 11 октября.

— Сообщаем, что по требованию американской стороны Генеральное консульство Республики Беларусь в Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября 2021 года. Граждане Беларуси, проживающие на территории консульского округа генерального консульства (включая Канаду), после закрытия генерального консульства смогут обращаться за совершением консульских действий в посольство Республики Беларусь в США, — говорится в сообщении.

Белорусы смогут обратиться в консульство до 15 октября для выполнения консульских действий. После этого доступ в дипломатическую миссию будет невозможен, а 8 октября были прекращены прием и обработка документов по почте.

Документы будут перенаправлены в посольство страны в Вашингтоне. Жителям страны также будут недоступны консультации генконсульства по телефону, отмечается на сайте МИД.

2 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае внешней агрессии со стороны Запада его страна пойдет на еще большее сближение с Россией. По его словам, при необходимости страна может стать «единой военной базой Белоруссии и России».

Этот факт, по мнению президента, следует «четко понимать» странам Запада, которые планируют агрессивные действия в отношении Белоруссии. При этом Лукашенко отметил, что в настоящее время на территории страны расположены только две российские базы гражданского назначения, на которых служат 30–40 человек.