СК проверит сведения об обрушении потолка в подмосковной квартире

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, Пушкино Карта всех событий

Следственный комитет РФ по Московской области организовал проверку информации об обрушении потолочного перекрытия в квартире в подмосковном городе Пушкине, где проживает многодетная семья. Об этом в понедельник, 11 октября, «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Она отметила, что до этого в СМИ появились данные об инциденте.

— Из публикации следует, что дом 1958 года постройки с 2019 по 2022 год вошел в краткосрочную программу капитального ремонта. В доме регулярно протекает крыша, и месяц назад в одной из квартир произошло первое обрушение. Однако обращения в ЖКХ ни к чему не привели, — заявила Ольга Врадий.

В настоящий момент сотрудники Следственного комитета по региону начали проверочные мероприятия по факту происшествия. Сотрудники опрашивают проживающих в доме граждан и исследуют документы для оценки инцидента.

После этого СК РФ примет процессуальное решение.

В конце сентября источник в экстренных городских службах сообщил «ВМ», что напольная плита обрушилась в подъезде жилого дома в Западном административном округе (ЗАО) Москвы.

В результате происшествия никто не пострадал.