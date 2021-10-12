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«Добивать подло»: Кожевникова высказалась по поводу смертельной аварии с Собчак

Юлия Курганова

Общество
«Добивать подло»: Кожевникова высказалась по поводу смертельной аварии с Собчак
Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Актриса Мария Кожевникова высказалась по поводу смертельного ДТП с телеведущей Ксенией Собчак. Автомобиль Mercedes, в котором журналистка в качестве пассажира направлялась в аэропорт в Сочи, вылетел на встречную полосу для обгона и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Две его пассажирки погибли, водитель получил травмы.

По словам актрисы, ей звонят многочисленные представители прессы и просят дать комментарий.

— Думаю, что у некоторых расчет был на то, что у меня появился шанс «полить грязью» человека, который находится в сложной ситуации. Наверное, меня плохо знают, но добивать — это низко и подло, и точно не про меня. В общем, пожалуйста, давайте оставаться людьми, мои соболезнования и дай бог, чтобы врачи помогли потерпевшим! P.S. Жалко и водителя, понятно, что в уме и светлой памяти ни один водитель не будет рисковать и просто так выезжать на встречку, если не тайминг и опоздания, и нам всем это еще раз напоминание, что нельзя нарушать правила дорожного движения ни при каких обстоятельствах, а они бывают у всех. Надо помнить, что, сев за руль, ты отвечаешь не только за свою жизнь, — написала Кожевникова в Instagram.

Смертельное ДТП с участием Собчак

Вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний по инерции задел автобус с десятью пассажирами. Телеведущая сразу после случившегося покинула место ДТП на другой машине.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Двое из них погибли: один — на месте трагедии, другой — по дороге в больницу. Третий человек находится в тяжелом состоянии. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди, и намерена связаться с их родными.

Водитель автомобиля Mercedes признал свою вину. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Его отпустили под подписку о невыезде.

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