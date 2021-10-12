Теплая погода и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве 12 октября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Во вторник, 12 октября, столичный регион еще останется на северо-западной периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 10–12 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 7–12 градусов тепла.

Ветер будет дуть южный со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 45 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе еще сохранится сухая и теплая погода. Содержание кислорода в приземном слое воздуха выше климатической нормы, атмосферное давление постепенно понижается.

Организм людей постоянно находится под воздействием погодных факторов: колебаний температуры и влажности воздуха, атмосферного давления, немаловажную роль играет и кислородный режим. В переходные сезоны года эти колебания более значимы и более остро воспринимаются организмом, особенно при повышенной метеочувствительности. Снижаются иммунные механизмы, обостряются болезни суставов и позвоночника, органов дыхания, сердца и сосудов, отмечается рост простудных и острых респираторных заболеваний, а также преобладают вегетативные и психоэмоциональные расстройства. Несмотря на неустойчивую осеннюю погоду, не нужно отказываться от занятий спортом и прогулок на свежем воздухе, следует заниматься скандинавской ходьбой. Все это является залогом хорошего самочувствия, активности и настроения.

Треть месячной нормы осадков может выпасть в столице 14 октября. Дождливая погода сменит солнечную в Москве уже в эту среду. Синоптики прогнозируют выпадение трети месячной нормы осадков в четверг.