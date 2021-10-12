В МИД России не исключили обострения отношений с США

Фото: Минобороны РФ

Россия не исключает дальнейших обострений в отношениях с Соединенными Штатами, если со стороны РФ не будут предложены значительные меры для стабилизации ситуации. Об этом во вторник, 12 октября, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков. Свои предположения он высказал после переговоров с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

Дипломат пояснил, что МИД не исключает того факта, что Россия и Штаты могут обоюдно приостановить работу дипломатических миссий. Однако в РФ не будут рады такому сценарию.

— Мы хотели бы этого избежать. Но такой сценарий, такой вариант при наихудшем развитии мы не можем исключать. Но, подчеркиваю, мы хотели бы этого избежать, — цитирует Рябкова РИА Новости.

Одной из главных тем переговоров стала проблема с выдачей виз, однако прогресса в этом вопросе достичь не удалось.

Замглавы МИД подытожил, что американская сторона пока не прислушивается к требованиям России.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд посетила Москву для встречи с высокопоставленными представителями России. Дипломат планирует обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.

Затем Нуланд отправится в Бейрут, где 14 октября встретится с представителями ливанского гражданского общества и государственными руководителями, чтобы обсудить реформы и предстоящие выборы, которые состоятся в 2022 году.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что целью поездки Нуланд может оказаться обсуждение вопросов, связанных с Украиной. Дипломат, по его словам, курирует украинскую проблематику и едет обсуждать некие вопросы о Киеве. Также он предположил, что, возможно, постепенно американцы «будут уходить с Украины» или решать, как сделать так, чтобы Россия «не забрала себе Украину и не пустила другие регионы по пути Крыма».