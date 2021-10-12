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Эрдоган предложил создать рабочую группу по Афганистану в рамках G20

Иван Юминов

В мире
Эрдоган предложил создать рабочую группу по Афганистану в рамках G20
Фото: tccb.gov.tr

Турция предлагает создать рабочую группу по Афганистану под эгидой G20 и готова возглавить ее. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 12 октября.

— Международное сообщество не может отвернуться от Афганистана, бросив его народ на произвол судьбы. Предлагаем сформировать под эгидой G20 рабочую группу по Афганистану, готовы возглавить ее, — рассказал глава государства.

Скорейшее обеспечение безопасности и стабильности в Афганистане критически важно для региона и всего мира, добавил он. Новая волна беженцев направится к границам Турции и повлияет на Европу, приводит слова Эрдогана Hurriyet.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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