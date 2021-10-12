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«Россия трясется»: в Британии высмеяли оборонную миссию ЕС на Украине

Иван Юминов

Политика
«Россия трясется»: в Британии высмеяли оборонную миссию ЕС на Украине
Фото: president.gov.ua

Идея появления миссии Европейского союза (ЕС) по обороне Украины от «российской угрозы» является смехотворной. Об этом заявили некоторые читатели британской газеты Daily Express во вторник, 12 октября.

— Уверен, Россия трясется от одной мысли об этом, — написал пользователь под ником Spiderfly.

Появление дополнительного контингента ЕС на Украине является вполне вероятным событием, предположили журналисты. По данным издания, Киев уже запросил у Брюсселя помощь в подготовке армии страны.

HappyGranddad усомнился в военном потенциале возможного альянса. По его мнению, «Россия раздавит их как тараканов».

С этим мнением согласен и пользователь по имени K Dave. Армия ЕС, как считает он, состоит из «вооруженного пенсионера с дробовиком» и команды солдат с метлами и «моржовыми бивнями».

Этим читателям вторит и Durfel: украинская армия сможет ткнуть Россию палками от метлы или «конфисковать бутерброды», отмечается на сайте газеты.

12 октября читатели болгарской газеты «Факти» аналогично отреагировали на заявление экс-главы МИД Украины Павла Климкина. По его мнению, Киев уже якобы «выиграл в борьбе с Россией», хоть и не окончательно.

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