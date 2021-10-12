«Россия трясется»: в Британии высмеяли оборонную миссию ЕС на Украине
Идея появления миссии Европейского союза (ЕС) по обороне Украины от «российской угрозы» является смехотворной. Об этом заявили некоторые читатели британской газеты Daily Express во вторник, 12 октября.
— Уверен, Россия трясется от одной мысли об этом, — написал пользователь под ником Spiderfly.
Появление дополнительного контингента ЕС на Украине является вполне вероятным событием, предположили журналисты. По данным издания, Киев уже запросил у Брюсселя помощь в подготовке армии страны.
HappyGranddad усомнился в военном потенциале возможного альянса. По его мнению, «Россия раздавит их как тараканов».
С этим мнением согласен и пользователь по имени K Dave. Армия ЕС, как считает он, состоит из «вооруженного пенсионера с дробовиком» и команды солдат с метлами и «моржовыми бивнями».
Этим читателям вторит и Durfel: украинская армия сможет ткнуть Россию палками от метлы или «конфисковать бутерброды», отмечается на сайте газеты.
12 октября читатели болгарской газеты «Факти» аналогично отреагировали на заявление экс-главы МИД Украины Павла Климкина. По его мнению, Киев уже якобы «выиграл в борьбе с Россией», хоть и не окончательно.