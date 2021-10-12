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Школьника заключили под стражу после убийства сверстника в Махачкале

Иван Юминов

Происшествия
Школьника заключили под стражу после убийства сверстника в Махачкале
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Девятиклассник, смертельно ранивший ножом сверстника в школе в Махачкале, заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщили в Кировском суде Махачкалы во вторник, 12 октября.

— Рассмотрев поступивший материал, суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 11 декабря 2021 года, — говорится в сообщении.

Постановление может быть обжаловано в Верховном суде Дагестана в течение трех судок со дня вынесения, отмечает РИА Новости.

11 октября сообщалось, что в школе № 51 Махачкалы ученик ударил ножом другого школьника. Пострадавший был доставлен в больницу, где он позже скончался.

После этого директора школы и его заместителя уволили с должностей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В тот же день в одной из школ Новосибирска мальчик бросил линейку в одноклассницу и лишил ее глаза. Треугольник вонзился девочке в глаз на глубину шесть миллиметров, ее доставили в больницу.

Школьницу уже прооперировали и зашили роговицу. Как уточнила мама девочки, дочери предстоит провести еще одну операцию — необходима пересадка хрусталика.

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