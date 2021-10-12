Оказание плановой медпомощи приостановят в Калининградской области

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Из-за «чрезвычайно сложной» ситуации с коронавирусом в Калининградской области приостановят оказание плановой медицинской помощи. Об этом заявил глава регионального минздрава Александр Кравченко во вторник, 12 октября.

— Ситуация с коронавирусом остается чрезвычайно сложной. Мы работаем на пределе, задействованы все ресурсы, которые только есть, — рассказал министр.

Регион столкнулся с «историческим максимумом» людей на ИВЛ, добавил он. В стационарах находятся 2044 пациента, 940 нуждаются в кислороде, а на ИВЛ — 80 человек.

При этом тревожным симптомом Кравченко назвал то, что с COVID-19 попали в больницы 80 человек до 30 лет. В Калининградской области приостановлена деятельность аттракционов и детских игровых комнат.

Жители региона с 8 октября могут посещать кафе и рестораны лишь при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни. Правило распространится на учреждения культуры, кинотеатры и спортивные организации с 1 ноября, отмечает РИА Новости.

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11 октября замглавы московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила о начале четвертой волны COVID-19 в России.

Эксперт уточнила, что в России доминирует штамм «дельта», он требует большей защиты. Возникновение новых вариантов можно приостановить при формировании иммунитета у большинства населения, заключила специалист.