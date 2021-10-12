«Сбросил 11 килограммов»: стал известен секрет похудения Трампа

Фото: Whitehouse

Бывший президент США Дональд Трамп избавился от 11 килограммов после того, как сложил свои полномочия и уехал из Белого дома. Секрет его похудения раскрыл пресс-секретарь политика Джейсон Миллер.

— Сейчас Трамп чувствует себя прекрасно: он загорел, выглядит отдохнувшим и «гораздо более счастливым», — рассказал Миллер интервью телеканалу GB News в воскресенье, 10 октября.

На улучшение формы бывшего президента США также повлияло «отсутствие круглосуточного доступа к кухне» после отъезда из Белого дома и «немного гольфа и выступлений в поддержку», приводит Twitter—аккаунт канала слова из беседы.

В июне прошлого года осмотр Дональда Трампа показал, что его вес составляет 110 килограммов. Если учесть его рост, данный вес может говорит об ожирении, считают врачи.

Во вторник, 12 октября, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки стали объектом насмешек для всего мирового сообщества после прихода к власти демократов. Основными проблемами страны, по его словам, являются упадок военной мощи и миграционный кризис на южной границе.