«Не является великой»: Трамп назвал США предметом для насмешек

Фото: Whitehouse

Соединенные Штаты Америки стали объектом насмешек для всего мирового сообщества после прихода к власти демократов. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп во вторник, 12 октября.

— Наша страна — предмет насмешек по всему миру и, определенно, уже больше не является великой, — рассказал политик.

Основными проблемами страны, по его словам, являются упадок военной мощи и миграционный кризис на южной границе. Еще одной трудностью является высокий уровень заболеваемости коронавирусом, приводит слова Трампа ТАСС.

16 сентября Трамп заявил, что США придет конец в течение трех ближайших лет. Он добавил, что с момента вступления в должность нынешнего главы государства Джо Байдена страна «покатилась под откос», как никогда раньше.

В начале июля Трамп во время выступления перед сторонниками во Флориде заявил, что США энергетически зависят от стран Ближнего Востока и от России. Бывший глава государства напомнил, что якобы «прекратил строительство «Северного потока — 2».

По словам Трампа, нынешняя власть США преклоняется перед Россией, Ираном и коммунистическим Китаем.