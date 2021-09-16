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«Страны не останется»: Трамп назвал дату грядущего «конца» США

Иван Юминов

В мире
«Страны не останется»: Трамп назвал дату грядущего «конца» США
Фото: Whitehouse

В течение трех ближайших лет Соединенным Штатам Америки придет конец. Об этом заявил The Indepedent экс-президент США Дональд Трамп в четверг, 16 сентября.

— Когда мы пойдем на эти выборы, которые состоятся в 2022-м и 2024-м годах, то страны у нас не останется, — рассказал политик.

Трамп также добавил, что с момента вступления в должность нынешнего главы государства Джо Байдена страна «покатилась под откос», как никогда раньше, отмечает Nation news.

В начале июля Трамп во время выступления перед сторонниками во Флориде заявил, что США энергетически зависят от стран Ближнего Востока и от России. Бывший глава государства напомнил, что якобы «прекратил строительство «Северного потока — 2».

Он также обвинил демократов в разрушении страны. По словам Трампа, нынешняя власть США преклоняется перед Россией, Ираном и коммунистическим Китаем.

12 сентября пользователи социальных сетей оказались недовольны поступком Байдена во время его визита в школу в Вашингтоне. Дело в том, что он развернулся и отошел во время речи супруги Джилл Байден, а спустя некоторое время вернулся.

Многих также интересовало, зачем главе государства потребовалось отойти. Один из пользователей пошутил, что Байдену, вероятно, просто стало скучно. Другой предположил, что президенту могло срочно понадобиться с кем-то поговорить. Кроме того, Байден мог выйти из кадра из-за яркого солнца.

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