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Число использующих опасные вещества производств в столице снизилось вдвое

Виктория Сикерина

Город
Число использующих опасные вещества производств в столице снизилось вдвое
Фото: Pixabay

Число использующих вредные химические вещества предприятий в Москве снизилось в два раза за последние 10 лет. Об этом в среду, 13 октября, заявил начальник управления гражданской обороны столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Дмитрий Колесников в ходе пресс-конференции «Организация проведения мероприятий по гражданской обороне и порядок оповещения населения в городе Москве».

Он отметил, что до этого многие столичные станции водоподготовки использовали хлор при производстве. Однако в настоящий момент такие предприятия перешли на безопасные вещества.

— Не все у нас предприятия перешли на безопасные хладагенты, у нас их было больше в городе. Хочу сказать, что за последние 10 лет в два раза сократилось количество предприятий, которые используют опасные химические вещества, — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова Дмитрия Колесникова.

В среду, 13 октября, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что линии сортировки отходов перешли на российское оборудование, его доля увеличилась до 80 процентов.

Эксперт подчеркнул, что доля отечественного оборудования на сортировках выросла с 20 до 80 процентов за последние два года. Кроме того, в России создали роботов для установки на комплексах по обработке отходов.

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