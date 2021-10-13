«Все дети в безопасности»: власти Москвы рассказали, как в школе спасали детей от стрелка

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Распоряжение учащимся и сотрудникам образовательной организации на улице Фотиевой не покидать здание в связи с проведением оперативных мероприятий на близлежащей территории поступило в среду, 13 октября, от правоохранительных органов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

По словам представителя ведомства, в соответствии с инструкциями администрация школы заперла двери и окна и организовала продолжение образовательного процесса для детей.

— Все дети в безопасности, никто не пострадал. После уведомления от правоохранительных органов о снятии ограничений детей отпустили по домам, — сообщил пресс-секретарь Департамента образования и науки Москвы.

Днем 13 октября очевидцы сообщили в МВД, что слышали хлопки, а также видели некоего мужчину в камуфляжной форме. Инцидент произошел недалеко от дома 62 на Ленинском проспекте.

После сообщения о потенциальной угрозе учителя и ученики школы забаррикадировались в классах. Также стало известно, что предполагаемый стрелок живет в 500 метрах от указанной школы.

В конце сентября мужчина устроил стрельбу в одной из столичных школ после конфликта дочери с одноклассниками. Инцидент произошел в учебном заведении на улице Палехской, вблизи дома 10.

Девушка поссорилась с группой одноклассников. Уже после уроков ребята подошли к ней поговорить и сделать замечание. Школьница сбежала домой и рассказала о случившемся отцу.