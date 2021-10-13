Экс-замминистра просвещения обжаловала свой арест

Фото: Пресс-служба суда

Мосгорсуд рассмотрит жалобу экс-замминистра просвещения Марины Раковой на избранную ей меру пресечения 25 октября. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 13 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

7октября Тверской районный суд города Москвы арестовал бывшего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» Марину Ракову.

Она обвиняется по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

Во вторник, 12 октября, сотрудниками полиции в ГСУ ГУ МВД России по городу доставлен ректор ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» (Шанинка) Сергей Зуев.

По словам представителя ведомства, Сергей Зуев допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств в размере более 21 миллиона рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

Ранее, 7 октября, стало известно, что Московский городской суд 20 октября рассмотрит жалобу на арест бывшего гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максима Инкина, которого также заключили под стражу по делу о мошенничестве.

Днем ранее, 6 октября, суд арестовал гражданского мужа Марины Раковой Артура Стеценко. Он пробудет в СИЗО до 5 декабря 2021 года.

Силовики задержали Стеценко 4 октября. Подозреваемый работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Ракова.

Дело Раковой

По предварительным данным, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что обвиняемая в мошенничестве экс-замминистра просвещения Марина Ракова не признает вину.