Путин отверг причастность к фразе о неготовности России к демократии

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что не говорил о неготовности России к «полноценной» демократии.

— Во-первых, я не помню, когда я говорил, что Россия не готова к полноценной демократии. Просто демократия понимается по-разному, — рассказал глава государства.

В данный термин, по его словам, входят свобода слова, организации и проведения массовых мероприятий, а также вероисповедания. После этого Путин задался вопросом, является ли свободой разгон демонстраций в США и Европе с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль.

Российский лидер затем ответил, что «это не очень похоже на свободу». Переживания о том, что «демократия в России умерла», сильно преувеличены, приводит слова Путина ТАСС.

13 октября Путин заявил, что санкции США в отношении российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы. Цены на газ, по его словам, «взлетели до небес», результат не просто стал нулевым, он «отрицательный».

Российский лидер выразил надежду, что осознание бесперспективности этой политики возобладает. Это позволит постепенно восстановить двусторонние отношения между государствами, заключил Путин.