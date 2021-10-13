Скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов

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Скончался первый директор Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Виктор Брюханов, руководившей ею во время катастрофы в 1986 году. Ему было 84 года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в среду, 13 октября.

— Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким погибшего, — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

На пост директора ЧАЭС Брюханов был назначен в 1970 году. Изначально он был главой строительства, после этого стал директором станции до апреля 1986 года. После катастрофы на ЧАЭС его сняли с должности. В 1988 году Брюханова осудили на десять лет лишения свободы. По истечении пяти лет заключения его досрочно выпустили.

В апреле 2020 года Служба безопасности Украины обнародовала секретные документы об аварии на станции. Среди них был найден первый доклад Брюханова с пометкой «Секретно». В документе Брюханов написал, что ситуация в Припяти стабильная, а уровень радиации не превышен.

26 апреля 1986 года произошла радиационная катастрофа — в результате конструктивных недочетов и человеческих ошибок взорвалась активная зона ядерного реактора Чернобыльской атомной электростанции, расположенной около города Припять. В результате аварии был полностью разрушен четвертый энергоблок станции. Радиоактивное загрязнение примерно в 400 раз превосходило по своему объему атомную бомбардировку Хиросимы.

В апреле участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС рассказал, что пережить последствия радиоактивного облучения ему помогли голодовка и лекарство, разработанное якобы для советских космонавтов